Запихнули в багажник и сковали наручниками: неизвестные всю ночь пытали мужчину и требовали деньги

В Тернополе неизвестные напали на мужчину. Его силой затолкали в багажник, удерживали всю ночь и пытали. Его подругу затолкали в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Пострадавший живет в Киеве и занимается бизнесом, связанным с криптовалютой. В Тернополь вместе с подругой он приехал к родственнику на день рождения, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

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Фото: tp.npu.gov.ua

"На выезде из Тернополя около 19:00 группа неизвестных тремя авто заблокировала ему дорогу. Злоумышленники вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, надев на руки наручники. Подругу посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Похитили злоумышленники и транспортное средство марки Toyota Camry. О преступлении и своем месте пребывания сообщил сам пострадавший уже под утро после ночи пыток. Второй телефон похитители не нашли при обыске", - говорится в сообщении.

Полицейские по "горячим" следам задержали 2 из 7 подозреваемых - соорганизатора и исполнителя. Им избрана мера пресечения: содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тыс грн.

Еще одного похитителя поймали спустя 1,5 суток после преступления. Самостоятельно пришел и сдался в полицию и организатор. Касаемо его в суде уже есть уголовное производство за сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы.

Еще 3 вымогателей ищут. Известно, что 1 из них уже пересек границу.

По словам потерпевшего, неизвестные пытали его и угрожали убийством, если он не заплатит им $800 тыс.

Подругу нашли также. Женщину похитители удерживали в одном из отелей Тернополя. К ней физическую силу не применяли. Похищенное авто работники полиции нашли в нескольких километрах от места преступления. Следствие продолжается.

В Никополе Днепропетровской области четверо злоумышленников силой посадили мужчину в багажник, вывезли в другой район города и избили. Нападавшие отобрали у мужчины $8,6 тыс. и выбросили его из автомобиля.