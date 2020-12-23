Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали

Нападавшие отобрали у мужчины $ 8,6 тыс. и выбросили его из автомобиля Фото: provce.ck.ua

В Никополе Днепропетровской области четверо злоумышленников силой посадили мужчину в багажник, вывезли в другой район города и избили.

Нападавшие отобрали у мужчины $ 8,6 тыс. и выбросили его из автомобиля, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"20 декабря в 21.40 сотрудники полиции получили информацию о разбойном нападении на 25-летнего местного жителя. Как стало известно, под предлогом продажи автомобиля злоумышленники назначили покупателю встреча на одном из рынков Никополя. Но как только мужчина приехал на место, разбойники напали на него, стали бить и требовать деньги. Затем силой посадили в багажник автомобиля и вывезли в другой район города. Нанеся потерпевшему многочисленные побои, они отобрали у него 8, 6 тыс. долларов и выбросили из автомобиля ", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали сразу после нападения. Все они жители Никопольского района, один из них уже был ранее осужденным за тяжкое преступление.

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