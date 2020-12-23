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среда, 23 декабря 2020 16:33

Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали

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Мужчину ради денег возили в багажнике и жестоко избивали
Нападавшие отобрали у мужчины $ 8,6 тыс. и выбросили его из автомобиля Фото: provce.ck.ua

В Никополе Днепропетровской области четверо злоумышленников силой посадили мужчину в багажник, вывезли в другой район города и избили.

Нападавшие отобрали у мужчины $ 8,6 тыс. и выбросили его из автомобиля, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"20 декабря в 21.40 сотрудники полиции получили информацию о разбойном нападении на 25-летнего местного жителя. Как стало известно, под предлогом продажи автомобиля злоумышленники назначили покупателю встреча на одном из рынков Никополя. Но как только мужчина приехал на место, разбойники напали на него, стали бить и требовать деньги. Затем силой посадили в багажник автомобиля и вывезли в другой район города. Нанеся потерпевшему многочисленные побои, они отобрали у него 8, 6 тыс. долларов и выбросили из автомобиля ", - говорится в сообщении.

Мужчин задержали сразу после нападения. Все они жители Никопольского района, один из них уже был ранее осужденным за тяжкое преступление.

За похищение человека мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Сумах на ул. Роменской мужчина силой посадил в машину бывшую любовницу и уехал в неизвестном направлении. Женщина была без верхней одежды и босая. Она кричала, плакала и звала на помощь. Очевидцы вызвали правоохранителей.

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