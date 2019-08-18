Замучила ревность: киевлянин перерезал горло жене и себе

Фото: espreso.tv

В Соломенском районе Киева мужчина перерезал горло жене и себе.

Трагедия произошла вечером 17 августа. Мотивом такого поступка мужчины предварительно называют ревность, сообщает "Эспрессо".

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Врачи "скорой" госпитализировали мужчину в крайне тяжелом состоянии. Женщину, которой около 35 лет, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Все обстоятельства преступления выясняются.

Появились новые подробности кровавой резни на ул. Закревского в Деснянском районе Киева. Там 40-летний Дмитрий набросился с ножом на бывшую гражданскую жену, 38-летнюю Наталью Самойленко. Все происходило на глазах у совместной 9-летней дочери.