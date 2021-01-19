Замерзшего почти до смерти мужчину нашли посреди улицы: ищут родственников

В Одессе на ул. Пушкинской патрульные нашли мужчину, который едва не замерз насмерть.

Сейчас ищут его родственников, сообщила волонтер Наталья Денщикова.

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Автор: facebook.com/На выручку! #ЛучшиеЛюди. Одесса Граждан, которым что-то известно об этом человеке, просят срочно позвонить по телефонам: 0674827700 или 102

"Вчера в Одессе было 9 градусов мороза, а ощущалось как минус 15. Ветер северный, 7-12 метров за секунду. В палатку обогрева на Куликовом поле бригадой скорой помощи был доставлен молодой мужчина, назвавшийся Волковым Дмитрием. Мужчина говорил невнятно, замерз. Не имел при себе никаких документов. Все, что сообщил - 22 года, фамилия, имя ", - написала волонтер.

Граждан, которым что-то известно об этом человеке, просят срочно позвонить по телефонам: 0(67)4827700 или 102.

На территории садовых товариществ "Бирюза" на Николаевщине нашли тело мужчины. Он через минусовую погоду насмерть замерз на дороге. Сколько лежал там - неизвестно. Тело обнаружили утром 17 января.