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понедельник, 18 января 2021 13:17

Мужчина замерз посреди дороги

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Мужчина замерз посреди дороги
На Николаевщине мужчина замерз до смерти на дороге. Фото: Youtube.com

На территории садовых товариществ "Бирюза" на Николаевщине нашли тело мужчины.

Он через минусовую погоду насмерть замерз на дороге. Сколько лежал там - неизвестно. Тело обнаружили утром 17 января. Об этом сообщила староста села Лупарево и Лиманы Николаевской области Наталья Панаший.

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"Найден без признаков жизни молодой человек. Я не поверю, что его не видели со стороны проезжей части. Сколько он пролежал? Но замер в дуб. Человека нет. Вовремя оказанная помощь могла бы его спасти", - написала она.

Установили ли уже личность умершего - пока что не известно. Полицейские информацию еще не дали.

В селе Залужаны Городокского района Львовской области в поле нашли тело 34-летнего мужчины. По предварительным данным, он замерз.

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