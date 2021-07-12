Заманил домой и домогался: парни стали жертвами педофила

Полиция поймала мужчину, который развращал детей. Фото: vn.npu.gov.ua

59-летний мужчина сексуально домогался мальчиков 11 и 12 лет. Происшествие случилось в Тульчинском районе Винницкой области.

В полицию обратилась мать одного из пострадавших, сообщают в ГУНП Винницкой области.

Злоумышленник заманил ребят к себе домой, начал приставать. Старший из детей снял сексуальные действия подозреваемого на телефон и рассказал о произошедшем родителям.

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Мужчину арестовали. За развращение несовершеннолетних ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Одесской области полицейские задержали 70-летнего Виталия Филиппова, который насиловал и развращал детей. Три года назад он досрочно вышел из колонии и поселился в городе Южное. Со временем начал развращать мальчиков. По данным следствия, мужчина заманил 9-летнего в комнату общежития и изнасиловал. Все происходящее записывал на видео. Преступник пригрозил ребенку, что покажет ролик его друзьям, а чтобы этого не произошло, тот должен приводить к нему сверстников. Этих детей Филиппов также насиловал и шантажировал. Тревогу забили родители одного из пострадавших и обратились в полицию.