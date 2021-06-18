Серийного педофила задержали в Одессе. Насиловал еще со времен Брежнева

Автор: obozrevatel.com Филимонов имел 4 судимости за преступления против детей

В Одесской области полицейские задержали 70-летнего Виталия Филиппова, который насиловал и развращал детей.

Три года назад он досрочно вышел из колонии и поселился в городе Южное. Со временем начал развращать мальчиков, передает obozrevatel.com.

По данным следствия, мужчина заманил 9-летнего в комнату общежития и изнасиловал. Все, что происходило, записывал на видео. Преступник пригрозил ребенку, что покажет ролик его друзьям, а чтобы этого не произошло, тот должен приводить к нему своих сверстников. Этих детей Филиппов также насиловал и шантажировал. Тревогу забили родители одного из пострадавших и обратились в полицию.

Филиппов родился в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Имел несколько судимостей за преступления против детей. Впервые за решетку попал в 1968-м в родном городе. Ему тогда было всего 17 лет. Второй раз - в 1997 году в Днепропетровской области. В третий - в 2001 году в Херсоне. Четвертый раз оказался в тюрьме в 2012 году. Обвинили в изнасиловании малолетних и порнографии. На счету преступника было несколько жертв, младшему 2 года.

Автор: obozrevatel.com Филимонов имел 4 судимости за преступления против детей

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Оказавшись на свободе в 2018 году, педофил устроился охранником Дворца культуры "Дружба" в Южном. Взял новое имя Виталий Филиппов. По меньшей мере два раза из четырех его судили под другими фамилиями.

"Это обычная должность охранника, который работает посменно. Зарплата скромная, очереди на вакансию не было. Все, что увидел в трудовой книжке Филиппова, не смутило. А запомнилось, что у мужчины была консерваторское образование. Я еще подумал, может, он потом будет участвовать в концертах. У него, кстати, оказался хороший голос - пел для женщин 8 марта. Был хорошим и ответственным сотрудником. Не очень контактным, не искал дружбы с кем-то", - рассказал директор Дворца культуры Петр Кутинець.

Несколько раз он видел, как вечером к охраннику приходил мальчик, который называл Филиппова дедушкой.

В Киевской области 53-летний мужчина в течение двух месяцев насиловал двух несовершеннолетних сестер. Насильник договорился с отцом пострадавших и вступал с ними в половые отношения. В сентябре 2019 года правоохранители направили обвинительный акт в отношении отца несовершеннолетних в Белоцерковский городской суд. Он и его сообщник сейчас находятся под стражей.