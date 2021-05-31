Отец разрешил: педофил насиловал двух несовершеннолетних сестер

Педофил насиловал двух сестер с разрешения их отца. Фото: pixabay.com

В Киевской области 53-летний мужчина в течение двух месяцев насиловал двух несовершеннолетних сестер.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Раскрыто и сообщено о подозрении мужчине, который на протяжении 2018 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, не достигших 16-летнего возраста", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что насильник договорился с отцом пострадавших и вступал с ними в половые отношения.

В сентябре 2019 года правоохранители направили обвинительный акт в отношении отца несовершеннолетних в Белоцерковский городской суд.

Он и его сообщник сейчас находятся под стражей.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Насильником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.