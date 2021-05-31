Отец разрешил: педофил насиловал двух несовершеннолетних сестер

 
Ексклюзивы
1/5
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2151
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 486
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
4 Просмотров: 783
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1458
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Киев гуляет День города. Что происходит на Майдане - атмосферные фото
Просмотров: 1206
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Смерть была мгновенной: рассказали подробности гибели украинки в турецких горах
Просмотров: 2214
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
Просмотров: 1179
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Шампанское, кофе и чудесное настроение - волшебные снимки с Андреевского спуска
Просмотров: 1521
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Киев начинает гулять День города - яркие фото
Просмотров: 1044
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото и видео
Просмотров: 2016
Фото
Все фото
4
4
32
5
4
В Киеве мужчина выпал из окна новостройки
В Киеве мужчина выпал из окна новостройки
Лучше не нюхать: зацвел &quot;дьявольский язык&quot; с невыносимым запахом
Лучше не нюхать: зацвел "дьявольский язык" с невыносимым запахом
&quot;Устали от безконцертной ж..пы&quot; - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Как задерживали &quot;ирпенского беглеца&quot;: показали фото и видео
Как задерживали "ирпенского беглеца": показали фото и видео
Видео
Все видео
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
Мощный ливень в Киеве подтопил BMW
Мощный ливень в Киеве подтопил BMW
Показали, как водолазы чистят Днепр от мусора
Показали, как водолазы чистят Днепр от мусора
В центре Киева обвалился балкон: видео
В центре Киева обвалился балкон: видео
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
В Киеве мужчина стрелял в прохожих из окна квартиры
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 423
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 288
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1827
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
30 мая 2021
Просмотров: 558
Життя покарало
– Ми про них забули, а вони спливли. Чекаємо, – говорить Олексій. Із ним уперше за 10 років зв'язалася троюрідна тітка з Херсонщини. ...
понедельник, 31 мая 2021 13:49

Отец разрешил: педофил насиловал двух несовершеннолетних сестер

  Комментировать
Отец разрешил: педофил насиловал двух несовершеннолетних сестер
Педофил насиловал двух сестер с разрешения их отца. Фото: pixabay.com

В Киевской области 53-летний мужчина в течение двух месяцев насиловал двух несовершеннолетних сестер.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Раскрыто и сообщено о подозрении мужчине, который на протяжении 2018 года неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, не достигших 16-летнего возраста", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила

Отмечается, что насильник договорился с отцом пострадавших и вступал с ними в половые отношения.

В сентябре 2019 года правоохранители направили обвинительный акт в отношении отца несовершеннолетних в Белоцерковский городской суд.

Он и его сообщник сейчас находятся под стражей.

В Запорожье задержали педофила, который изнасиловал 12-летнюю девочку. Насильником оказался 52-летний местный житель, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отец разрешил: педофил насиловал двух несовершеннолетних сестер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных

Основали комитет по охране воинских захоронений

Убийство Кирилла Тлявова: как слушается резонансное дело

Gangnam Style рекордно подорвала YouTube

Не смогли запустить Биг-Бен

Патрульный прострелил голову 5-летнему мальчику

Самое читаемое
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
Уникальный мост и бродячие собаки - каким был Киев 100 лет назад
17
 Просмотров: 6642
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
Гороскоп на 31 мая - 6 июня: что удастся лучше в первую неделю лета
 Просмотров: 6138
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты
Как приготовить чесночные стрелки: пикантные рецепты Просмотров: 3042
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 2898
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
Украинский борщ готовят на заправке из томатного сока: рецепт
 Просмотров: 2484
Новости Киева
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
Угрожал взорвать дом: появились подробности взрыва в киевской многоэтажке
 Просмотров: 198
В Киеве мужчина выпал из окна новостройки
В Киеве мужчина выпал из окна новостройки
4
 Просмотров: 369
Лучше не нюхать: зацвел "дьявольский язык" с невыносимым запахом
Лучше не нюхать: зацвел "дьявольский язык" с невыносимым запахом
4
 Просмотров: 622
Мощный ливень в Киеве подтопил BMW
Мощный ливень в Киеве подтопил BMW
 Просмотров: 279
"Замолчи уже и иди со мной" - в столице среди бела дня похищали ребенка
"Замолчи уже и иди со мной" - в столице среди бела дня похищали ребенка Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
2
Ляшко рассказал, кого из заместителей оставит
1
Голливудский актер стал членом российской партии
1
Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха
1
Британские спецагенты допускают искусственное происхождение Covid-19
Голосов: 6783
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть