Закопала новорожденного ребенка в огороде

На Волыни женщина закопала ребенка в огороде. Фото: ТСН

В селе Устилуга на Волыни полиция нашла мертвого новорожденного ребенка, закопанного в огороде.

Сообщение поступило от врачей, которые заподозрили подозрительную роженицу, - пишет ТСН.

Подозревают 20-летнюю женщину, которая рассказала, что произошел выкидыш. Объяснить, где тело младенца не смогла.

"Тело было обнаружено возле землевладения роженицы. Степень вины будет установлена в ходе проведения следственных действий", - отметил начальник третьего отдела ГБР

Следователи установили, что мертвый ребенок-девочка, весом 4100 кг.

Женщина находится в больнице. ЕЕ подозревают в убийстве.

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Мать закрыла мальчиков, 1 и 3 года, в комнате и пошла в магазин, рассказали в отделе коммуникации областной полиции. В это время в доме также находился отец ее сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, который доносился из комнаты, в которой находились дети. Открыл дверь, но зайти внутрь не смог, потому что комната была охвачена пламенем. Тогда мужчина выбежал на улицу и начал звать на помощь.