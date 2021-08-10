Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2034
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2205
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6417
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2511
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
6
4
4
3
4
Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин
Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
Директор гостиничного комплекса организовал бордель
Директор гостиничного комплекса организовал бордель
Сутки без воды в жару: фермер посадил рабочего в металлическую сушилку
Сутки без воды в жару: фермер посадил рабочего в металлическую сушилку
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Легковушки смяло в лом: кадры смертельной аварии
Видео
Все видео
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2601
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 837
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 16:42

Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин
6

  Комментировать

В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Сообщником киллера был россиянин 35-летний Роман Курбанов. Убийство было заказным, по данным следствия
Фото: od.npu.gov.ua
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Сообщником киллера был россиянин 35-летний Роман Курбанов. Убийство было заказным, по данным следствия
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Сообщником киллера был россиянин 35-летний Роман Курбанов. Убийство было заказным, по данным следствия
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Сообщником киллера был россиянин 35-летний Роман Курбанов. Убийство было заказным, по данным следствия
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Сообщником киллера был россиянин 35-летний Роман Курбанов. Убийство было заказным, по данным следствия

Установили личность второго злоумышленника, причастного к заказному убийству в Одессе.

Это уроженец Грузии, гражданин Российской Федерации 35-летний Роман Курбанов. В Украину прибыл за две недели до совершения преступления, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

"Курбанов действовал по предварительному сговору со своим земляком - 27-летним Ельмуразом Мамедовым. Он прибыл в Украину за две недели до преступления. Каждый из злоумышленников имел четко распределены обязанности: Курбанов выполнял роль водителя и наблюдателя за обстановкой на месте убийства, а Ельмураз Мамедов - стрелка", - рассказал Бех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дали 25 дней: новые подробности заказного убийства в Одессе

Подозреваемые заранее купили Mercedes. И приехали к многоэтажкн на ул. Маршала Малиновского. Там их жертва снимала квартиру.

"Роман Курбанов остался в автомобиле наготове бежать, а Ельмураз Мамедов пошел подстерегать жертву. Только пострадавший появился у дома, Мамедов выстрелил в него из огнестрельного оружия, вскочил в Mercedes и уехал с Курбановым на улицу Академика Филатова, где они бросили автомобиль и разбежались каждый по своим тайникам", - добавил Бех.

Следователи заочно объявили россиянину о подозрении и получили решение суда на его задержание.

Обоих подозреваемых объявили в розыск, по данным полиции. Хотя раньше была неофициальная информация, что стрелка схватили в Киеве.

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений 25-летний гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый Ельмураз Мамедов скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и бросил неподалеку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Бубка выиграл последний чемпионат мира

Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18243
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13167
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 12636
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5274
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3267
Происшествия
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
Сбил и протащил: кадры с места гибели женщины под колесами грузовика
4
 Просмотров: 360
Директор гостиничного комплекса организовал бордель
Директор гостиничного комплекса организовал бордель
4
 Просмотров: 1728
Военного ВСУ посадили в тюрьму за шпионаж
Военного ВСУ посадили в тюрьму за шпионаж Просмотров: 243
Развлекались: дети приковали мать наручниками
Развлекались: дети приковали мать наручниками Просмотров: 549
Сутки без воды в жару: фермер посадил рабочего в металлическую сушилку
Сутки без воды в жару: фермер посадил рабочего в металлическую сушилку
3
 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 120
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть