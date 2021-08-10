Заказное убийство в Одессе: сообщником киллера был россиянин

Фото: od.npu.gov.ua

Установили личность второго злоумышленника, причастного к заказному убийству в Одессе.

Это уроженец Грузии, гражданин Российской Федерации 35-летний Роман Курбанов. В Украину прибыл за две недели до совершения преступления, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

"Курбанов действовал по предварительному сговору со своим земляком - 27-летним Ельмуразом Мамедовым. Он прибыл в Украину за две недели до преступления. Каждый из злоумышленников имел четко распределены обязанности: Курбанов выполнял роль водителя и наблюдателя за обстановкой на месте убийства, а Ельмураз Мамедов - стрелка", - рассказал Бех.

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Подозреваемые заранее купили Mercedes. И приехали к многоэтажкн на ул. Маршала Малиновского. Там их жертва снимала квартиру.

"Роман Курбанов остался в автомобиле наготове бежать, а Ельмураз Мамедов пошел подстерегать жертву. Только пострадавший появился у дома, Мамедов выстрелил в него из огнестрельного оружия, вскочил в Mercedes и уехал с Курбановым на улицу Академика Филатова, где они бросили автомобиль и разбежались каждый по своим тайникам", - добавил Бех.

Следователи заочно объявили россиянину о подозрении и получили решение суда на его задержание.

Обоих подозреваемых объявили в розыск, по данным полиции. Хотя раньше была неофициальная информация, что стрелка схватили в Киеве.

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений 25-летний гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый Ельмураз Мамедов скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и бросил неподалеку.