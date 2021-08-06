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пятница, 06 августа 2021 08:57

Заказное убийство в Одессе: киллера схватили в столице

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Заказное убийство в Одессе: киллера схватили в столице
В Одессе гражданин Грузии 27-летний Ельмураз Мамедов расстрелял 25-летнего мужчину. Убийство было заказным, по данным следствия. Фото: od.npu.gov.ua

Киллера 27-летнего Ельмураза Мамедова, который расстрелял в Одессе 25-летнего Лачина Мамедова, задержали в Киеве.

Скрывался в арендованной квартире у клиники им. Николая Амосова, сообщает Telegram канал Ху***ая Одесса.

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"Спалился" звонком семьи в Азербайджан с украинского номера. Планировали его переправить в Польшу, но не получилось", - сказано в сообщении.

Сейчас разыскивают водителя, который помог стрелку скрыться с места преступления.

3 августа во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого злоумышленник его подстерег. От полученных ранений 25-летний гражданин Азербайджана умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый скрылся на Mercedes, который, как установили полицейские, приобрел заранее и бросил неподалеку.

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