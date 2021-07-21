Захватил автобус с пассажирами

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В прошлом году утром 21 июля на центральной площади в Луцке тогда 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Автобус окружили спецназовцы, по телефону они вели с мужчиной переговоры. Параллельно тот размещал сообщения на своих страницах в соцсетях.

Мужчина представился правоохранителям Максимом Плохим, который является автором книги "Философия преступника", где он рассказывает о жизни за решеткой.

После 12 ч переговоров президент Зеленский выполнил требование Кривоша и обнародовал видеозапись с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Впоследствии это видео удалили. Сам Кривошей сдался.

Уже на следующий день в Луцком районном суде его отправили за решетку без права на залог.

"Сейчас я извиняюсь перед теми людьми. Но за содеянное не жалею", - сказал он. И почти два часа общался с прессой - и рассказывал о своей жизни и пытался оправдать захват заложников. На вопрос журналистов: не жалко лм ему людей, Кривошей ответил: "Невинных нет".

11 сентября срок содержания продолжили и Кривош объявил голодовку.

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С начала следствия состоялись психиатрические экспертизы. В начале ноября стало известно, что суд принудительно отправил Кривоша во Львовскую психиатрическую больницу на очередную проверку его состояния.

Его признали вменяемым. Такие выводы психиатрической экспертизы сообщили в начале января этого года. Дело слушается в суде. Сейчас допрашивают пострадавших.

По обвинению в террористическом акте, незаконном обращении с оружием и взрывчаткой, покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа и захвате заложников Кривошу грозит пожизненное заключение.

Максим Кривош родился в 1975 году в России, живет в Украине. В прошлом отбыл два срока заключения за незаконное хранение и обращение с оружием, а также бандитизм и вымогательство.