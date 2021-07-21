 
Ексклюзивы
1/5
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 531
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 243
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 864
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 171
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 999
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 441
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 774
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 441
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1368
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 693
Фото
Все фото
6
7
8
6
8
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
Захватил автобус с пассажирами
Захватил автобус с пассажирами
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
Показали, какую беду наделала стихия в Киеве
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
Попытка таксиста проскочить на красный спровоцировала масштабную аварию
Видео
Все видео
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
"Замахивалась с ноги и била по голове" - над 14-летней расправились лучшие подруги
"Замахивалась с ноги и била по голове" - над 14-летней расправились лучшие подруги
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы
Дом в Киеве не выдержал водяного апокалипсиса
Дом в Киеве не выдержал водяного апокалипсиса
Реку Киева превратили в пенные помои
Реку Киева превратили в пенные помои
Интервью
1/5
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 495
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 297
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 441
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 837
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
1 Просмотров: 261
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
среда, 21 июля 2021 05:26

Захватил автобус с пассажирами
7

  Комментировать

На центральной площади в Луцке Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Среди них была беременная женщина. Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался. Находится под стражей
Фото: twitter.com/Graty_me
На центральной площади в Луцке Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Среди них была беременная женщина. Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался. Находится под стражей
На центральной площади в Луцке Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Среди них была беременная женщина. Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался. Находится под стражей
На центральной площади в Луцке Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Среди них была беременная женщина. Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался. Находится под стражей
На центральной площади в Луцке Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Среди них была беременная женщина. Заложников Кривош удерживал 12 часов. Затем сдался. Находится под стражей

В прошлом году утром 21 июля на центральной площади в Луцке тогда 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". А депутаты, судьи и министры публично признали себя террористами в законе. Автобус окружили спецназовцы, по телефону они вели с мужчиной переговоры. Параллельно тот размещал сообщения на своих страницах в соцсетях.

Мужчина представился правоохранителям Максимом Плохим, который является автором книги "Философия преступника", где он рассказывает о жизни за решеткой.

После 12 ч переговоров президент Зеленский выполнил требование Кривоша и обнародовал видеозапись с призывом смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Впоследствии это видео удалили. Сам Кривошей сдался.

Уже на следующий день в Луцком районном суде его отправили за решетку без права на залог.

"Сейчас я извиняюсь перед теми людьми. Но за содеянное не жалею", - сказал он. И почти два часа общался с прессой - и рассказывал о своей жизни и пытался оправдать захват заложников. На вопрос журналистов: не жалко лм ему людей, Кривошей ответил: "Невинных нет".

11 сентября срок содержания продолжили и Кривош объявил голодовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люди могут не разглядеть в террористе опасности. И тогда без жертв не обойтись"- эксперт по безопасности

С начала следствия состоялись психиатрические экспертизы. В начале ноября стало известно, что суд принудительно отправил Кривоша во Львовскую психиатрическую больницу на очередную проверку его состояния.

Его признали вменяемым. Такие выводы психиатрической экспертизы сообщили в начале января этого года. Дело слушается в суде. Сейчас допрашивают пострадавших.

По обвинению в террористическом акте, незаконном обращении с оружием и взрывчаткой, покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа и захвате заложников Кривошу грозит пожизненное заключение.

Максим Кривош родился в 1975 году в России, живет в Украине. В прошлом отбыл два срока заключения за незаконное хранение и обращение с оружием, а также бандитизм и вымогательство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Захватил автобус с пассажирами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июля

Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп

Захватил автобус с пассажирами

Самое читаемое
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля
Доллар не удержался: курс валют на 20 июля Просмотров: 18630
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
Гороскоп на 20 июля: в чьи двери постучит невиданный успех
 Просмотров: 13122
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 10 Просмотров: 9270
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 8073
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 Просмотров: 6192
Происшествия
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
Преступник вырезал сердце и взорвал в квартире труп
6
 Просмотров: 27
Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело
Взрыв на "Ровноазоте": полиция открыла уголовное дело Просмотров: 180
Второй день непогоды в столице: затопило еще одну станцию метро
Второй день непогоды в столице: затопило еще одну станцию метро Просмотров: 252
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
Четыре ножевых и до встречи "на том свете": 17 лет супружеской жизни закончились поножовщиной
 Просмотров: 729
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
На заводе возле Ровно произошел взрыв. Случилась утечка азотной кислоты
8
 Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
25
Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
10
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
4
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
2
США и Германия нашли компромисс по газопроводу "Северный поток-2"
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Голосов: 943
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть