Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов

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Российские оккупанты выстрелили по школе Николаевской области.

Находившихся в здании людей присыпало. В настоящее время их спасают из-под завалов и эвакуируют. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Какие же они тупые. Это просто катастрофа. Они сюда пошли – получили, туда ушли – получили. В третью сторону пошли – и там получат", - сказал он.

Российские военные пытаются окружить украинских военных на Востоке со стороны Харькова и Мариуполя. В то же время, войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.