Оккупанты обходят Николаев, чтобы пройти к Одессе – Минобороны Британии

ВСУ уничтожают танки оккупантов во время их попыток продвинуться вглубь Украины. ФОТО: t.me/suspilnenews

Российские военные пытаются окружить украинских военных на Востоке со стороны Харькова и Мариуполя.

В то же время, войска РФ пытаются обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы, сообщает Министерство обороны Великобритании.

"Россия платит высокую цену за каждое продвижение вперед. Вооруженные силы Украины продолжают стойко сопротивляться по всей территории государства", - говорится в сообщении британского Минобороны.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.