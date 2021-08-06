Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)

Ветеран АТО Владимир Прохнич пришел с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать его. Мужчину задержали. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Фото: segodnya.ua

Сегодня, 6 августа, в Печерском суде Киева выбирают меру пресечения 43-летнему Владимиру Прохничу. Он захватил помещение Кабинета министров, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой.

Накануне Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: захват государственных зданий, незаконное лишение свободы и незаконное обращение с оружием. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

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Обвинение просит взять Прохнича под стражу без права на залог. Его защитник Тарас Беспалый сообщил, что подзащитный признал вину. Поэтому настаивает на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Десятки сослуживцев готовы взять мужчину на поруки.

4 августа примерно в 10:00 в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана гранату. Угрожал взорвать здание. На место съехались спецназовцы и взрывотехники. Полиция вела переговоры с мужчиной. Людей из здания не эвакуировали. Переговоры продолжались 10 мин. Его задержали без применения силы. Граната оказалась боевой. Выяснилось, что захватчик Кабмина - ветеран войны Владимир Прохнич.