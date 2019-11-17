Загорелся потяг із пасажирами

Возле станции "Новокатериновка" в Николаевской области загорелся поезд "Колосовка-Николаев".
"Инцидент произошел 16 ноября около 13:23. Огонь охватил тягач и последний вагон поезда. Другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей", - сообщили в управлении ДСНС области.
Пламя потушили в 15:25. Общая площадь поражения - 50 кв/м. Жертв и пострадавших нет.
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Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.
В Волынской области на перегоне загорелась моторная секция пассажирского поезда. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется.
Локомотивная бригада оперативно среагировала и отцепила неисправную моторную секцию. Другим локомотивом поезд с 20 пассажирами был доставлен к станции Маневичи.
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