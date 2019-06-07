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пятница, 07 июня 2019 12:41

Загорелся поезд с пассажирами

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Загорелся поезд с пассажирами
Локомотивная бригада оперативно среагировала и отцепила неисправную моторную секцию Фото: rbc.ua

В Волынской области на перегоне загорелась моторная секция пассажирского поезда.

"7 июня этого года около 5:30 на перегоне Черторыйск - Маневичи в результате возгорания оборудования моторной секции остановился пригородный поезд "Ковель - Сарны". Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется", - сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Локомотивная бригада оперативно среагировала и отцепила неисправную моторную секцию. Другим локомотивом поезд с 20 пассажирами был доставлен к станции Маневичи.

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Силами пожарного поезда ст. Ковель и подразделений ГСЧС пожар потушили.

2 мая вблизи Каменца-Подольского Хмельницкой области загорелся локомотив поезда сообщением Черновцы - Киев.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что горит моторный отсек локомотива на площади 15 кв. м. Машинист вовремя отцепил 16 вагонов с пассажирами и сообщил о возгорании. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Хмельницкой области.

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