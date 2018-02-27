Загорелись склады площадью 400 кв. м

Во Львове горят складские помещения. На место происшествия выехали спасатели. Фото: "Цензор.нет"

Во Львове в Лычаковском р-не на ул. Гайдучка, 1 горят склады.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Спасатели получили информацию о пожаре около 17:30. Площадь возгорания составила 400 кв. м.

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На место направлены подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они ликвидируют пожар.

О причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

Офис общества венгров в Ужгороде ночью снова подожгли - здание выгорело полностью. Выгорели около 25 кв. м здания, а пожару предшествовал взрыв у здания, сообщают в ГУНП в Закарпатской области.