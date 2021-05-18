Загадочное исчезновение одесситки в Турции: каковы версии полиции

В Турции ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Женщина последний раз выходила на связь 2 мая. Фото: facebook.com/slava.krivosheya

В горах Анталии уже вторую неделю ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Она полетела в Турцию 1 мая, самостоятельно отправилась на вершину горы Геик Сивриси, а после - перестала выходить на связь.

Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции и в стране началась поисковая операция. Спасатели и альпинисты в горах нашли палатку и личные вещи украинки. Телефон женщины в последний раз включали 4 мая на расстоянии примерно 80 км от места восхождения.

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Признаков, что произошел несчастный случай, не было. Сейчас в полиции рассматривают версию похищения, рассказал брат пропавшей Вячеслав Кривошея, передает ТСН.

"На горе ничего нет, уже проверили. Переключаются на версию о похищении во время спуска с вершины до палатки. Может, кто-то подвез или еще что. Мы пойдем сегодня в полицию, чтобы нам сообщили какую-то информацию о расследовании", - говорит мужчина.

Яна Кривошея улетела на отдых одна. Остановилась в кемпинге, расспрашивала маршруты и поднялась в горы. Написала матери сообщение, что добралась до вершины. И более на связь не выходила. Должна была вернуться в Украину 10 мая, однако на самолет не села. В Одессе ее ждет сын.