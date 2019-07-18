Загадочная смерть: ведущий выпал из квартиры на 17-м этаже

В Одессе погиб известный ведущий и конферансье 29-летний Евгений Щербаков из Днепра. Фото - 9-channel.com

В Одессе погиб житель Днепра, известный ведущий и конферансье 29-летний Евгений Щербаков.

Он выпал из окна квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе "Шестая жемчужина" 17 июля. Туда Евгений недавно заселился. Его тело нашли на Гагаринском плато, сообщает Информатор.

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Евгений Щербаков был КВНщики, участвовал в проектах "Импровизация ведущих", "Прожарка", "Дом-2".

Медики скорой помощи лишь констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

С балкона на восьмом этаже белоцерковской девятиэтажки на ул. Курсовой, 3-я выпал 20-летний Павел Порох. Был пьян. Погиб на месте.