Загадочная гибель украинки в Турции: слили видео последних минут жизни модели

Модель из Украины Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле. Фото: instagram.com/dolce_lika

В сети появился видеоролик, на котором записаны последние минуты жизни украинской модели 33-летней Анжелики Срабьянц. Она погибла в Турецком Стамбуле, выпав с балкона.

Запись опубликовала на YouTube-канале Life Bursa Haber.

В частности, на видео слышно, как женщина звала своего парня Бурака Эрджана, плакала и кричала: "Пожалуйста" и "Я не могу".

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На 1:45 мин голос обрывается, и слышно удар падения тела.

Трагедия произошла 11 июня в жилом комплексе. Модель из Украины 33-летняя Анжелика Срабьянц погибла в Стамбуле, где жила со своим бойфрендом, турком Бураком Эрджаном. Женщина выпала с балкона пятого этажа многоэтажки. Она умерла по дороге в больницу. Мужчину взяли под стражу.