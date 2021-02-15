Задушенного и ограбленного мужчину нашли в лесополосе

Фото: od.npu.gov.ua

В лесополосе возле села Барабой Одесской области нашли убитым 54-летнего жителя Южного.

Подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний коллега убитого с Теплодара. Он задушил мужчину и ограбил по пути в Болград, где тот хотел купить авто, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина попросил коллегу отвезти его в Болград, где он хотел приобрести автомобиль. По дороге подозреваемый остановился под предлогом справить естественные потребности, ударил потерпевшего по голове и задушил проволокой. Чтобы скрыть преступление, он оттащил бездыханное тело от обочины, накрыл курткой. Забрав около 100 тысяч гривен и мобильный телефон убитого, уехал", - сказано в сообщении.

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Разыскали злоумышленника в одном из сел Одесского района у родственников, где он скрывался. Мужчина до последнего делал вид, что не причастен к преступлению.

В изоляторе временного содержания ждет меру пресечения. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Волновахе Донецкой области нашли убитым пропавшего 40-летнего мужчину. Тело, замотанное в ковер, обнаружили закопанным в лесополосе. Подозреваемого задержали. Это 33-летний местный житель.