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среда, 02 декабря 2020 08:47

Задолжала в фонд класса: многодетной матери устроили травлю неуплаты долга в фонд класса.

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Задолжала в фонд класса: многодетной матери устроили травлю неуплаты долга в фонд класса.
Многодетной матери из Кропивницкого Виктории Мумиге устроили травлю в школьном чате для родителей из-за долга в фонде класса. Фото: скриншот с видео

В Кропивницкому многодетная мать Виктория Мумига стала жертвой буллинг со стороны родителей школьников. Ей пригрозили, что ее ребенок, который ходит во второй класс, останется без подарка на День святого Николая, если она не заплатит долг по сборам в фонд класса.

Женщина рассказала, что она мать 4-х детей и в семье не хватает денег. При этом родителей школьников она уверяла, что сейчас просто нет денег, чтобы оплатить этот долг. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мне никто не помогает: я сама своими силами одела, обула, собрала в школу, и я сижу в шоке. Я должна вытянуть последние деньги", - заявила Виктория Мумига.

Травля началась после того, как женщина несколько месяцев назад не сдала 50 грн в фонд класса. Ей в сообщении написали, что если не сдаст деньги, то ее дочь Карина не получит подарок, даже несмотря на то, что женщина была готова сдать на подарок отдельно.

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Об этом инциденте начали говорить в соцсетях. На сторону многодетной женщины встало родительское сообщество Кропивницкого. Активисты привезли девочке новогодний подарок, а администрации школы - туалетная бумага.

Представительница родительского совета Кропивницкого Евгения Захарченко заявила, что это вымогательство. Активисты намерены обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

В администрации школы отметили, что узнали о конфликте из соцсетей и пообещали разобраться.

В харьковской школе учительница в присутствии всего класса пристыдила ученицу за то, что ее родители не сдали деньги на торт. Его купили на сладкий стол после окончания учебной четверти. Также она не позволила ребенку покинуть класс до окончания мероприятия.

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