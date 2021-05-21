Задержание воров в законе. "Умке" избрали меру пресечения

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения "вору в законе" по кличке "Умка" без права внесения залога.

Его арестовали и взяли под стражу на 60 суток, сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Умке" инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе".

20 мая полицейские изъяли средства "воровского общака", а это - более 3,2 миллиона долларов США.

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Ранее полиция заявила о задержании двух влиятельнейших в Украине "воров в законе": "Умки" и "Лаши Свана".

"Умка", коронован в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира.

Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

21 мая суд арестовал "Лашу Свана" без альтернативы залога.