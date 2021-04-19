Задержали военного, который требовал $ 3 тыс.

В Донецкой области задержали военного, который угрожал местному жителю. Фото: facebook.com/ato.gp.gov.ua

В Донецкой области правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей, который вымогал деньги у гражданина.

"С целью собственного обогащения, угрожая насилием, опасным для жизни и здоровья гражданина требовал у него денежные средства. С целью конспирации своих преступных действий военнослужащий выдвинул требование о передаче денежных средств путем перевода на его карточный счет", - сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Всего требовал $3 тыс. После получения части средств в 31 840 грн военнослужащего задержали.

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17 апреля задержанному сообщили о подозрении. Его будут содержать под стражей.

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