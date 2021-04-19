Задержали военного, который требовал $ 3 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 144
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10431
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 459
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1134
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 612
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1485
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1782
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
3
4
3
9
7
Патрульный устроил смертельную аварию
Патрульный устроил смертельную аварию
Сидел окровавленный в инвалидной коляске: мужчину зарезал сожитель бывшей
Сидел окровавленный в инвалидной коляске: мужчину зарезал сожитель бывшей
В Киеве зарезали мужчину: первые подробности
В Киеве зарезали мужчину: первые подробности
Дома ждет онкобольная мать: 24-летний мужчина исчез по дороге со дня рождения
Дома ждет онкобольная мать: 24-летний мужчина исчез по дороге со дня рождения
Тело отбросило на 30 м, слетела обувь: водитель на зебре &quot;смела&quot; пешехода
Тело отбросило на 30 м, слетела обувь: водитель на зебре "смела" пешехода
Видео
Все видео
Водитель маршрутки нарушил карантин и протянул за колесами патрульного
Водитель маршрутки нарушил карантин и протянул за колесами патрульного
Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых
Вооруженный грабитель напал на обменник. Двое раненых
Агрессивные подростки поиздевались над дворником: момент попал на видео
Агрессивные подростки поиздевались над дворником: момент попал на видео
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В России 14-летний школьник устроил смертельное ДТП. Пятеро погибших
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
В Киеве зарезали продавца цветов (18+)
Интервью
1/5
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 279
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 10431
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 459
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1143
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 108
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 21:45

Задержали военного, который требовал $ 3 тыс.

  Комментировать
Задержали военного, который требовал $ 3 тыс.
В Донецкой области задержали военного, который угрожал местному жителю. Фото: facebook.com/ato.gp.gov.ua

В Донецкой области правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей, который вымогал деньги у гражданина.

"С целью собственного обогащения, угрожая насилием, опасным для жизни и здоровья гражданина требовал у него денежные средства. С целью конспирации своих преступных действий военнослужащий выдвинул требование о передаче денежных средств путем перевода на его карточный счет", - сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Всего требовал $3 тыс. После получения части средств в 31 840 грн военнослужащего задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Избили и оставили траурные венки: "покупатели" фермерского хозяйства требовали $700 тыс.

17 апреля задержанному сообщили о подозрении. Его будут содержать под стражей.

Пытки двух граждан Греции 55 и 27 лет, которых на днях спасли полицейские в Одессе, заказала гражданская жена старшего из них. 35-летняя жительница Николаева посягнула на состояние любимого и подбила на преступление знакомых, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали военного, который требовал $ 3 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 15219
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 11413
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 11180
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 10431
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 7533
Происшествия
Патрульный устроил смертельную аварию
Патрульный устроил смертельную аварию
3
 Просмотров: 297
У девятиклассника прострелена голова: новые подробности трагедии в школьном тире
У девятиклассника прострелена голова: новые подробности трагедии в школьном тире Просмотров: 864
Дочь отдала под опеку ромам: рассказали, как искали 82-летнего мужчину
Дочь отдала под опеку ромам: рассказали, как искали 82-летнего мужчину
 Просмотров: 315
Мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними
Мужчина зарубил своих гостей и несколько дней жил рядом с ними Просмотров: 738
В аэропорту задержали мужчину, которого разыскивают в Германии
В аэропорту задержали мужчину, которого разыскивают в Германии Просмотров: 162
Больше всего комментируют
7
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
5
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
1
Байден планирует увеличить квоту на прием беженцев
Голосов: 200
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть