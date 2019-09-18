Задержали подозреваемого в тройном убийстве на АЗС

Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве. Фото - mk.npu.gov.ua

Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве.

Мотив своего поступка он пока не пояснил, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

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"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - сказал он.

Правоохранители прорабатывают все версии. В частности, убийство, совершенное с целью завладения имуществом, деньгами, через личные неприязненные отношения, а также во время внезапно конфликта.

Тела застреленных работников АЗС нашли 18 сентября. Около 12 часов на заправку пришла жена одного из мужчин, поскольку не могла дозвониться.