Задержали мужчину, который продавал оружие

Мужчине грозит 7 лет тюрьмы. Фото: полиция

В Луганской области задержали 64-летнего мужчину, который продавал оружие.

В течение мая-июня он занимался сбытом взрывоопасных средств поражения и средств поражения ударно-дистанционного действия, сообщает Нацполиция.

Из его дома изъяли значительное количество патронов к автоматическому огнестрельному оружию. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солдат-контрактник незаконно продавал оружие и боеприпасы

Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Запорожье милиция задержала торговца оружием и изъяла арсенал оружия и боеприпасов. Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.