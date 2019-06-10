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понедельник, 10 июня 2019 20:59

Задержали мужчину, который продавал оружие

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Задержали мужчину, который продавал оружие
Мужчине грозит 7 лет тюрьмы. Фото: полиция

В Луганской области задержали 64-летнего мужчину, который продавал оружие.

В течение мая-июня он занимался сбытом взрывоопасных средств поражения и средств поражения ударно-дистанционного действия, сообщает Нацполиция.

Из его дома изъяли значительное количество патронов к автоматическому огнестрельному оружию. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Запорожье милиция задержала торговца оружием и изъяла арсенал оружия и боеприпасов. Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.

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Дата
10
июня

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