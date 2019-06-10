Задержали мужчину, который продавал оружие

В Луганской области задержали 64-летнего мужчину, который продавал оружие.
В течение мая-июня он занимался сбытом взрывоопасных средств поражения и средств поражения ударно-дистанционного действия, сообщает Нацполиция.
Из его дома изъяли значительное количество патронов к автоматическому огнестрельному оружию. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Сейчас досудебное расследование продолжается. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Запорожье милиция задержала торговца оружием и изъяла арсенал оружия и боеприпасов. Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша.
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