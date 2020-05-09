Задержали мужчин, которые пытались поджечь синагогу

Неонацисты пытались поджечь синагогу. Фото: Нацполиция

Установили личности мужчин, которые пытались поджечь синагогу в Херсоне в ночь после Пасхи.

Двух поджигателей задержали, сообщили в пресс-службе СБУ.

Выяснилось, что злоумышленники поддерживают нацистскую идеологию. В сговоре с сообщниками решили таким образом "отметить" годовщину лидера нацизма".

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Поджигателей задержали 9 мая во время попытки осуществить новые провокации в день 75-й годовщины Победы над нацизмом.

Продолжается досудебное следствие.

В Херсоне в ночь на понедельник, 20 апреля, неизвестный пытался поджечь синагогу. Неизвестный поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины на улице Театральной и исчез. Однако жидкость не разгорелась, поэтому пожара не было.