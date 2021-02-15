Задержали мошенника, который украл с карточек около 100 тыс. грн

Кберполиция в Кировоградской области задержала мошенника, который украл около 100 тыс. грн с платежных карт.
Он представлялся работником банка. Через телефонные разговоры выманивал реквизиты платежных карт. От имени пострадавших переводил деньги на посторонние банковские счета, сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции.
У подозреваемого провели обыск. Изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность к уголовным преступлениям.
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Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Трое заключенных Одесского СИЗО требовали у 10-летней школьницы деньги. Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года, однако только сейчас стали известны вымогатели. Мошенники сказали ребенку, что его родители в беде, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
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