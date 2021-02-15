Задержали мошенника, который украл с карточек около 100 тыс. грн

Мужчина из Кировоградской области выманивал информацию о карточках. Фото: Национальная полиция

Кберполиция в Кировоградской области задержала мошенника, который украл около 100 тыс. грн с платежных карт.

Он представлялся работником банка. Через телефонные разговоры выманивал реквизиты платежных карт. От имени пострадавших переводил деньги на посторонние банковские счета, сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции.

У подозреваемого провели обыск. Изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность к уголовным преступлениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее распространенные методы мошенников в интернете

Мошеннику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Трое заключенных Одесского СИЗО требовали у 10-летней школьницы деньги. Инцидент произошел еще в сентябре прошлого года, однако только сейчас стали известны вымогатели. Мошенники сказали ребенку, что его родители в беде, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.