Задержали иностранца, которого 13 лет искал Интерпол за мошенничество

Мужчина находился в розыске органами Республики Чехия за мошенничество

В Харькове полицейские задержали гражданина Хорватии, которого искал Интерпол.

Мужчина находился в розыске органами Республики Чехия за мошенничество, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

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"Постановление суда выдано судом города Брно в августе 2007 года, европейский ордер на арест - в октябре того же года Чешской Республикой. Известно, что мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы за подделку денег", - сказано в сообщении.

Полиция проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений на территории Украины. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции гражданина в Республику Чехия.

В Одессе СБУ задержала иностранца, которого ищет Интерпол. Мужчина, вероятно, участник преступной группировки. Он совершил ряд преступлений на территории своего государства, а скрывался в Украине.