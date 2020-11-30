СБУ задержала иностранца, которого разыскивает Интерпол

Мужчина, вероятно, участник преступной группировки Фото: suspilne.media

В Одессе СБУ задержала иностранца, которого ищет Интерпол.

Мужчина, вероятно, участник преступной группировки. Он совершил ряд преступлений на территории своего государства, а скрывался в Украине, сообщили в пресс служба СБУ.

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"Мужчина скрывался в Украине, чтобы избежать уголовной ответственности за ряд разбойных нападений и грабежей, которые он якобы совершил в своей стране. Чтобы легально находиться в Украине и избежать наказания, мужчина использовал паспорт гражданина Российской Федерации, рассказали в СБУ. В Одессе задержанный встречался с представителями "криминальных кругов региона", чтобы установить контакты и перераспределить сферы влияния ", - сказано в сообщении.

Сейчас павоохранители проверяют задержанного на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины. Следствие продолжается.

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