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четверг, 20 мая 2021 09:11

Задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"
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В Днепре задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"
Фото: npu.gov.ua
В Днепре задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"
В Днепре задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"
В Днепре задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"
В Днепре задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе"

В Днепре 19 мая задержали двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" по кличке "Умка" и "Лаша Сван". Первого взяли в аэропорту при попытке покинуть страну. Второго - в отеле.

Они контролировали криминалитет. А их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Первый этап документирования деятельности "воров в законе" был в апреле этого года. Тогда на Днепропетровщине разоблачили преступную группировку под руководством так называемого "положенца" и сообщили о подозрении сразу 16-м его участникам, среди которых пятеро "смотрящих" и четверо криминальных "авторитетов".

"Эти люди с "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - сообщили в полиции.

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Известно, что "Умка", коронован в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звания" от топ-представителей российского криминального мира.

"Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона", - добавили в полиции.

Следователи готовят подозрения задержанным. Продолжаются обыски.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял санкции против 557 воров в законе. Санкции применены к 111 иностранцам - криминальным авторитетам.

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