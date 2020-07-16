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четверг, 16 июля 2020 23:31

Задержали членов "Белого братства", которые пытали людей и сбывали наркотики

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На Днепропетровщине правоохранители задержали членов преступной группировки "Белое братство".

В частности, его лидера Яна Яцышина и четырех подчиненных (Артема Дощинского, Максима Засавицкого, Михаила Крутько и Сергея Цымбала), сообщил Громадському бывший руководитель полиции Днепропетровской области Владимир Огурченко, который ранее контролировал операцию.

Банда занимается сбытом наркотиков в регионе, похищением людей и незаконным хранением оружия.

 

В настоящее время проводится документирование возможной причастности группировки к около десяти фактам пыток людей, вымогательстве средств, разбойных нападениях. Устанавливают других возможных фигурантов преступлений. Двум подозреваемым суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, в отношении трех вопрос решается.

Во время обысков у членов банды изъяли автоматы, помповые ружья, пистолеты, пулемет Дегтярева, винтовку, взрывчатые вещества тротил и взрывные устройства и тому подобное.

 

Также накануне в Днепропетровской области был задержан еще один член группировки за попытку подкупа милиционера. По данным следствия, представитель "Белого братства" предложил заместителю начальника одного из отделов полиции Днепропетровской области 130000 гривен неправомерного вознаграждения за продолжение преступной деятельности в регионе - наркоторговли. Во время передачи второй части он был задержан.

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Лидер преступной группировки Ян Яцишин сейчас является фигурантом дела о покушении на жизнь человека в Житомирской области, а также незаконном хранении оружия и сбыта наркотиков. Также Яцишин является свидетелем по делу о двойном убийстве в Никополе, однако не появляется на заседание. Автомобиль, который был замечен на месте убийства в 2016 году похожий на тот, в котором остановили Яцышина в тот день во время движения из Никополя в Днепр.

Ранее полиция уже заявляла о ликвидации группировки и задержании его представителей, однако суды освобождали фигурантов из-под стражи, а Яну Яцишину местная полиция давала положительную характеристику в суд.

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Дата
17
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