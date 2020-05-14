Задержали чиновника, который за взятку хотел разрешить продажу антисептиков

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В Хмельницкой обл. правоохранители задержали на взятке одного из руководителей научно-производственного центра стандартизации, метрологии и сертификации.

Чиновник получил 31 тыс. грн взятки. Предприниматель должен был уплатить деньги, чтобы беспрепятственно получить сертификат соответствия антисептической продукции установленным требованиям, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержание произошло при получении второй части взятки - 16 тыс. грн. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

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Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту работы и жительства должностного лица.

Сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова. Это произошло 13 мая в Одессе. Об этом сообщает журналист-расследователь Евгений Плинский, а также местные СМИ.