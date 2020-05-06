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среда, 06 мая 2020 04:10

Задержали банду, которая похищала людей

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Задержали банду, которая похищала людей
Бандиты видавали себя за правоохранителей. Фото: Нацполиция

В Киевской области задержали преступную группу, которая подозревается в похищении человека, вымогательстве и разбое. Члены группировки выдавали себя за правоохранителей.

Все пятеро фигурантов – это жители Борисполя и Киева, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

В марте этого года к правоохранителям обратился житель одного из сел Бориспольщины и рассказал, что неизвестные лица с применением насилия и угрожая оружием, похитили его и вывезли в безлюдное место, где отобрали у него личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков.

"Затем злоумышленники потребовали от мужчины передать для них деньги, часть которых он взял у родственников, опасаясь за свою жизнь. Передать деньги вымогателям он должен был по месту своего жительства. Там потерпевший пытался оказать сопротивление злоумышленникам, однако ему это не удалось - им удалось скрыться", - добавили в полиции.

Во время проведения 12 одновременных обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, транспортные средства, которые использовались нападавшими во время совершения преступлений, холодное оружие, деньги, наркотические средства.

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Злоумышленникам вручили уведомление о подозрении за совершение преступлений. Фигуранты открытых производств также проверяются на причастность к сбыту наркотических средств. Вскоре суд изберет для них меры пресечения.

На Киевщине обезвредили опасную банду, которая напала на семью предпринимателей в селе Воропаевка Иванковского района.

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