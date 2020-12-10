Задержали банду гастролеров, которые пытали и грабили пенсионеров

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Полицейские задержали 5 членов банды, которая подозревается в грабежах на территории Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.

В Марганце трое из них ворвались в дом пенсионеров 8 декабря. Били и душили 79-летнего мужчину и его 80-летнюю жену, пока те не отдали 20 тыс. грн и мобильный телефон. А днем ​​ранее в Апостоловском районе двое мужчин и женщина проникли в дом 74-летнего мужчины. Злоумышленники завладели его пенсионным удостоверением и банковской карточкой, сообщили в пресс-службе МВД.

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"Выяснилось, к совершению этих преступлений причастны трое женщин и двое мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. Злоумышленники под поводом проверки счетчиков проникали в помещения пожилых людей, после чего били их и грабили", - сказано в сообщении.

Во время обысков в автомобиле задержанных изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к грабежам, а также 2 гранаты РГД-5.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанным грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские разоблачили и задержали 4 граждан Молдовы, подозреваемых в серийном ограблении частных домов жителей Киевщины. На счету банды как минимум 7 преступлений.