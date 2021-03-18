Задержали агента, который работал на ДНР

Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, которые дислоцированные на территории региона Фото: ua.news

В Днепре СБУ задержала агента так называемой МГБ ДНР, которая позиционирует себя как "спецслужба" террористов.

Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, которые дислоцированные на территории региона, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой МГБ ДНР был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленников прежде всего интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

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Для получения разведданных, кураторы отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений. Для территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственное авто.

Во время обысков у агента нашли компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

В Харькове 21 февраля контрразведка СБУ задержала агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Мужчину задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно".