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понедельник, 22 февраля 2021 09:38

СБУ поймала российского агента: подробности

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СБУ поймала российского агента: подробности
Мужчину задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно" Фото: pravda.com.ua

В Харькове 21 февраля контрразведка СБУ задержала агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Мужчину задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно", сообщил на своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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"Материалы, которые злоумышленник планировал передать военной разведке РФ, касались разработок нового типа комплексной брони в сфере танкостроения", - говорит Цаплиенко.

Известно, что мужчина - житель Харькова. Он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.

В Одесской области контрразведка СБУ задержала командира диверсионно-разведывательной группы так называемой ЛНР. На подконтрольную украинской власти территорию боевик приехал с целью разведки.

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