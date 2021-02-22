СБУ поймала российского агента: подробности

Мужчину задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно" Фото: pravda.com.ua

В Харькове 21 февраля контрразведка СБУ задержала агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.

Мужчину задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "секретно", сообщил на своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФСБ завербовала украинских разведчиков - планировали похитить экс-командира

"Материалы, которые злоумышленник планировал передать военной разведке РФ, касались разработок нового типа комплексной брони в сфере танкостроения", - говорит Цаплиенко.

Известно, что мужчина - житель Харькова. Он выезжал на территорию страны-агрессора, где был завербован российской военной разведкой.

В Одесской области контрразведка СБУ задержала командира диверсионно-разведывательной группы так называемой ЛНР. На подконтрольную украинской власти территорию боевик приехал с целью разведки.