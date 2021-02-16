В Одесской области задержали шпиона из ЛНР

В Одесской области контрразведка СБУ задержала командира диверсионно-разведывательной группы так называемой ЛНР.
На подконтрольную украинской власти территорию боевик приехал с целью разведки, сообщает пресс-служба СБУ.
"2014 года злоумышленник участвовал в захвате СБУ в Луганской области. Впоследствии действовал против ООС как командир вражеской ДРГ", - говорится в сообщении.
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Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Троих из них - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.
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