В Одесской области задержали шпиона из ЛНР

На подконтрольную украинской власти территорию боевик приехал ради разведки. Фото: ssu.gov.ua

В Одесской области контрразведка СБУ задержала командира диверсионно-разведывательной группы так называемой ЛНР.

На подконтрольную украинской власти территорию боевик приехал с целью разведки, сообщает пресс-служба СБУ.

"2014 года злоумышленник участвовал в захвате СБУ в Луганской области. Впоследствии действовал против ООС как командир вражеской ДРГ", - говорится в сообщении.

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Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Троих из них - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.