Задержали аферистов, которые обещали место в Раде

Фото: Полиция

Мошенники предлагали жительнице Полтавской обл. место в "Слуге народа" за 1,5 млн евро.

68-летний киевлянин и его 46-летний сообщник пообещали женщине посодействовать в получении удостоверения народного депутата. Половину сказали принести в указанное время на станцию ​​метро Черниговская в Киеве. Женщина обратилась в полицию, которая вместе с сотрудниками СБУ задержала злоумышленников, сообщает полиция Киева.

Оба мошенника уже были судимы. 68-летнего мужчину месяц назад задержали за совершение аналогичного преступления. Тогда он обещал должность председателя райгосадминистрации за $150 тыс. Он вышел из-под стражи по залог в 154 тыс. грн.

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Правоохранители задержали двух фигурантов дела при получении первой части взятки в размере 750 тыс. евро. Продолжается досудебное расследование.

Один из мошенников, которые выдававали себя за доверенных лиц президента Владимира Зеленского и торговали топ-должностями, вышел из СИЗО. Остальные трое находятся под домашним арестом, сообщили в Офисе Генпрокурора.