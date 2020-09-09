Зацепился головой о провод: развлечения одноклассников закончились трагедией

На Киевщине 14-летнего парня ударило током, когда играл с одноклассником на железнодорожном вокзале. Фото: kv.npu.gov.ua

В поселке Коцюбинское Киевской области 14-летние одноклассники играли на железнодорожном вокзале.

Один из них залез на вагон, где его ударило током. Получил 60% термических ожогов II-III степени. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Подросток залез на один из грузовых вагонов поезда, стоявшего на отстое. Школьник по собственной неосторожности зацепился головой о провод под большим напряжением и получил поражение током. Одноклассник сразу же побежал звать на помощь взрослых, которые и вызвали полицию и медиков", - говорится в сообщении.

Пострадавший находится в реанимационном отделении, где за его жизнь борются медики. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Луцке 16-летнего парня ударило током на железнодорожном вагоне. Он получил ожоги 40% тела - головы, туловища и ног 2-й степени.