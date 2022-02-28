За расстрел мирных людей в Украине Путин должен ответить в Гааге - Залужный

Россия выпустила по Украине 113 ракет типа "Искандер" и "Калибр". И за это должен ответить в Гааге.

Об этом заявил Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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"С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", сказал Залужный.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.