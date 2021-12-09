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четверг, 09 декабря 2021 15:31

За аварию с 13 погибшими под Черниговом взялось правительство

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За аварию с 13 погибшими под Черниговом взялось правительство
Под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. 13 погибших, еще семь человек в больнице. Фото: facebook.com/Serhii.Vasylyna

Кабинет министров создаст комиссию по техническому расследованию ДТП под Черниговом, в результате которого погибли 13 человек.

Отчет должен быть готов до 31 января 2022 года, заявил сегодня, 9 декабря, на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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"Сегодня правительство примет решение о создании комиссии по техническому расследованию ДТП. После отчета определимся с повышением безопасности на дорогах", - отметил Шмигаль.

Возглавил правительственную комиссию по техническому расследованию смертельной аварии Мустафа Найем, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Трагедия произошла 7 декабря примерно в 7:55. Маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.

13 человек погибли, среди них - водитель маршрутки. Еще семеро искалечились.

Новозаводский районный суд Чернигова на два месяца отправил под стражу водителя грузовика Сергея Карповца, обвиняемого в ДТП.

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Дата
09
декабря

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