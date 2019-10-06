Взял у родителей авто без разрешения: подросток совершил смертельную аварию

Фото: ГУ Нацполиции и ГУ ГСЧС в Запорожской области

В Запорожье подростки решили покататься на машине. Один из них без разрешения взял родительский "Хюндай". Они столкнулись с другой легковушкой, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области.

От полученных травм на глазах у медиков умер 14-летний парень. Еще трое подростков, включая "угонщика", находятся с травмами в больнице. Госпитализация понадобилась и водителю "Деу", в которую врезались парни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Тернопольщине неуправляемый грузовик создала 2 ДТП: есть погибшие

На трассе Львов-Шегини возле села Конопниця столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Пострадали 10 человек.