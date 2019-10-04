На трассе столкнулись грузовик и автобус, много пострадавших

Возле Львова произошло столкновение грузовика и автобуса. Фото: Нацполиция

На трассе Львов-Шегини возле села Конопниця столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Авария произошла в пятницу, 10 октября, пострадали 10 человек. Об этом сообщает Zaxid.net.

Как отмечается, столкнулись грузовик МАЗ и маршрутка №140. В результате аварии пострадали 10 человек, им потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются, также решается вопрос об открытии уголовного производства.

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