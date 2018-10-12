Взрывы на арсенале: куда поселят полсотни людей, оставшихся без жилья

45 жителей села Августовка Ичнянского района на Черниговщине, которые потеряли жилье, расселят в Ичнянський центральной районной больнице. Фото - facebook.com/groups

45 жителей села Августовка Ичнянского района на Черниговщине расселят в Ичнянской центральной районной больнице. Это люди, которые потеряли жилье в результате взрывов на 6 арсенале.

Эвакуированных расселят на пока не определенный срок, сообщила главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Оксана Денисенко.

"Наши пациенты сейчас находятся в Парафиевской больнице. А наши палаты мы отдаем для жителей Августовки, ведь у людей полностью разрушены дома, им негде жить", - сказала Оксана Денисенко.

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До декабря в больнице также будут жить работники ГСЧС, которые занимаются ликвидацией пожара и последствиями.

Руководство больницы просит помочь постельным бельем, а также продуктами питания.

Группы разминирования Вооруженных сил Украины осуществили поверхностную очистку 70% территории 6 арсенала Минобороны неподалеку Ични на Черниговщине. Полное разминирование планируют завершить до 15 декабря.