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пятница, 28 января 2022 14:20

Взрыв в Запорожье разрушил семь квартир, дом может рухнуть
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Фото: zp.dsns.gov.ua

В результате взрыва в жилом доме в Запорожье разрушено семь квартир, есть угроза разрушения здания.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в доме завершили, заявил первый заместитель начальника ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Владимир Матросов, передает "Укринформ".

"Угроза обвала пока существует. Мы стараемся укрепить несущие балки со второго на третий этаж. Четвертый этаж просел, а квартиры вокруг эпицентра являются достаточно опасными", - сказал он.

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На данный момент спасателям удалось зафиксировать опоры третьего этажа для предотвращения дальнейших разрушений.

"По состоянию на 12:00 других жертв и пострадавших не обнаружили", - говорится в сообщении ГСЧС.

На месте функционирует мобильный пункт обогрева спасателей. Помощь также оказывают психологи. Нацполиция обеспечивает охрану общественного порядка.

Утром 28 января в Александровском районе на ул. Ивана Франко произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме между вторым и третьим этажом. Эвакуировали 15 жителей подъезда.

На месте происшествия работают все экстренные службы, в том числе психологи ГСЧС. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Власти города оказывают помощь пострадавшим жителям и выясняют вопросы временного расселения.

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