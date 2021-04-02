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пятница, 02 апреля 2021 19:48

Взрыв в Одессе: сообщили о погибшем
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В Одессе в 3-этажке после взрыва загорелась квартира. 5 человек травмированы, 1 пострадавший скончался в больнице
Фото: od.dsns.gov.ua
В Одессе в 3-этажке после взрыва загорелась квартира. 5 человек травмированы, 1 пострадавший скончался в больнице
В Одессе в 3-этажке после взрыва загорелась квартира. 5 человек травмированы, 1 пострадавший скончался в больнице
В Одессе в 3-этажке после взрыва загорелась квартира. 5 человек травмированы, 1 пострадавший скончался в больнице
В Одессе в 3-этажке после взрыва загорелась квартира. 5 человек травмированы, 1 пострадавший скончался в больнице

В результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир многоквартирного дома в Одессе 1 человек умер в больнице.

Еще 2 человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, но данных о погибшем пока не уточняют.

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Органами местной власти решается вопрос по расселению и дальнейшем временном проживании жителей аварийного подъезда дома.

Событие произошло 2 апреля около 14:39 в доме по ул. Хуторскому, 6/3. В квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Спасатели пожар в 15:15 локализовали и в 15:31 ликвидировали на площади 50 кв.м. В доме частично разрушены перекрытия между 2-м и 3-м этажами и частично разрушен лестничный марш.

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02
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