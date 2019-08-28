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среда, 28 августа 2019 08:39

Взрыв в Дрогобыче: уточнили данные о пострадавших

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В результате обвала части жилого дома на улице Грушевского, 101 в Дрогобыче Львовской области пострадали 7 человек. Среди них - 3 малолетних, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Среди пострадавших 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Личность погибшего устанавливается", - сказано в сообщении.

Автор: lv.npu.gov.ua
  В Дрогобыче на Львовщине взорвался газ в 4-этажном доме по Грушевского, 101
В Дрогобыче на Львовщине взорвался газ в 4-этажном доме по Грушевского, 101

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Продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Взрыв произошел сегодня, 28 августа, около 3-х ночи. Разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.

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Дата
28
августа

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