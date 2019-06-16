Взрыв в центре Киева: назвали вероятную причину

 
Ексклюзивы
1/5
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 117
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 207
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
32 Просмотров: 5067
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 297
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1683
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3294
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3267
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24858
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7740
Фото
Все фото
4
13
4
3
15
Поймали банду, которая поставляла оружие криминалитету
Поймали банду, которая поставляла оружие криминалитету
Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: где в последний раз видели девочку
Исчезновение 11-летней Дарьи Лукьяненко: где в последний раз видели девочку
На поиски пропавшей 11-летней девушки подняли авиацию
На поиски пропавшей 11-летней девушки подняли авиацию
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Масштабная авария в Киеве: новые подробности
Вторые сутки ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась из кружка
Вторые сутки ищут 11-летнюю девочку, которая не вернулась из кружка
Видео
Все видео
Разыскали мать маленького найденыша
Разыскали мать маленького найденыша
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1719
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3015
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5292
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 234
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 14:44

Взрыв в центре Киева: назвали вероятную причину

1 Комментировать
Взрыв в центре Киева: назвали вероятную причину
В результате взрыва никто не пострадал. Фото: КГГА

Причиной взрыва на улице Тургеневской в ​​центре Киева могла стать утечка газа в одном из гаражей. Об этом сообщают в отделе коммуникации столичной полиции.

"Следователи осмотрели место происшествия. Установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. Сейчас полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

Полиция отрыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несколько станций метро закроют на вход

Правоохранители также выяснили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв произошел ночью 15 июня на ул. Тургеневской в одном из гаражей, который находится во дворе трехэтажного дома. Это разрушило три гаража и газовую трубу. Часть дома отключили от газоснабжения, сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв в центре Киева: назвали вероятную причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 27954
Зеленский в Мариуполе &quot;искупался&quot; в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
 9 Просмотров: 17425
&quot;Не отказывает ни одному мужчине&quot;: скандальный каталог французских куртизанок
"Не отказывает ни одному мужчине": скандальный каталог французских куртизанок
18
 1 Просмотров: 16839
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка 1 Просмотров: 16074
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 14797
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тыс. литров алкоголя
Пожар уничтожил 250 тыс. литров алкоголя Просмотров: 162
Погибла украинская гимнастка: первые подробности
Погибла украинская гимнастка: первые подробности Просмотров: 4573
Змея укусила женщину
Змея укусила женщину Просмотров: 972
Бил лежащих тетку и мать, а сестру хотел зарубить топором
Бил лежащих тетку и мать, а сестру хотел зарубить топором
 Просмотров: 108
Выпрыгнули за считанные минуты: в Новой Зеландии столкнулись два самолета
Выпрыгнули за считанные минуты: в Новой Зеландии столкнулись два самолета 1 Просмотров: 1368
Больше всего комментируют
32
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
9
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
7
Итальянцы требуют от Украины миллионы евро из-за гибели репортера
2
Украинских военных обстреляли из артиллерии, есть раненый
2
Озвучили главные угрозы пляжного отдыха
Голосов: 586
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua