Взрыв в центре Киева: назвали вероятную причину

В результате взрыва никто не пострадал. Фото: КГГА

Причиной взрыва на улице Тургеневской в ​​центре Киева могла стать утечка газа в одном из гаражей. Об этом сообщают в отделе коммуникации столичной полиции.

"Следователи осмотрели место происшествия. Установили, что взрыв произошел, вероятно, от утечки газа в одном из гаражей. Сейчас полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении.

Полиция отрыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса.

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Правоохранители также выяснили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Взрыв произошел ночью 15 июня на ул. Тургеневской в одном из гаражей, который находится во дворе трехэтажного дома. Это разрушило три гаража и газовую трубу. Часть дома отключили от газоснабжения, сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.